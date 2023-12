Manovra | Conte | tagli e tasse | Meloni fa invidia a governi tecnici

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (askanews) – “Tonfi di fine anno”: si intitola così il post che il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha dedicato allafinanziaria del Governo approvata in via definitiva alla Camera. “Oggi – ha scritto l’ex premier – la maggioranza di Giorgiaapprova una legge di bilancio dida farai peggiori. Unacon cui, Salvini e Tajani continuano la stagione deiai danni dei pensionati. Un colpo di scure da quasi 60 miliardi in 20 anni, se consideriamo questa e la precedente finanziaria. Si colpiscono anche le rivalutazioni delle pensioni del ceto medio e quelle future di dipendenti pubblici, come medici, ...

ROMA (ITALPRESS) – Giorgia Meloni “ha fatto due leggi di bilancio: non c'è una misura per gli investimenti e per le imprese” . Lo ha detto il ... (iltempo)

La Manovra è stata approvata dal Senato con 109 sì, 72 no e 2 astenuti. Ora il testo varato dal Cdm passa all'esame della Camera e il via libera ... (247.libero)

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Scambi di auguri di Buon Anno in Transatlantico , dopo il via libera della Manovra a Montecitorio. Chi saluta veloce e ... (liberoquotidiano)

Nella manovra appena approvata il governo Meloni ha deciso di non prorogare diverse agevolazioni introdotte negli ultimi anni, dall'edilizia ai trasporti ...