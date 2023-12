Manovra che mette al centro famiglie |  lavoro e imprese La soddisfazione di Meloni

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Dicono no al salario minimo, ma poi chiedono la proroga per l'intero 2024 per le concessioni ai balneari. Difendono la ... (liberoquotidiano)

“Votiamo la nostra proposta di un congedo paritario pienamente retribuito di 5 mesi per entrambi i genitori. È già realtà in Finlandia, in Spagna lo ... (ilfattoquotidiano)

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di Bilancio. La Manovra è legge. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Cosa cambia per la ... (orizzontescuola)

proroga del taglio del cuneo fiscale per il 2024 e la riforma dell' Irpef passa da 4 a 3 aliquote. Da sole, queste due misure rappresentano la metà dei 28 miliardi di euro stanziati dalla Manovra. Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in una nota "La verità è questa Manovra è figlia delle vostre divisioni, più profonde di quanto volete dare a vedere." Le mamme lavoratrici, quelle che hanno da due figli in su, a partire da gennaio avranno un extra in busta paga. Tutti i contributi a carico dei lavoratori, pari al 9,19 per cento, saranno azzerati.