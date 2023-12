Manovra | Camera approva con 200 sì

In diretta d alla Camera dei deputati la giornata politica di oggi : Manovra , Superbonus e le ultime novità, attraverso il racconto dei ... (notizie)

Il testo è arrivato blindato a Montecitorio. In corso le dichiarazioni di voto dei gruppi. Il voto definitivo sul provvedimento è previsto verso le 19 (ilsole24ore)

Tra gli interventi confermati per il 2024 il taglio del cuneo fiscale, la stretta sulle pensioni , la cedolare secca sugli affitti brevi e ... (corriere)

Via libera dell'Aula della Camera alla legge di bilancio . La Manovra è legge . I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il voto conferma ... ()

L’aula della Camera ha approvato la legge di Bilancio con 200 sì. I voti contrari sono stati 112 e 3 gli astenuti. Articolo in ... ()

Lo ha detto Francesco Silvestri, M5s, in aula allasullaROMA (LaPresse) - "Con ladi Bilancio 2024 il governo Meloni , in continuità con quanto fatto anche lo scorso anno, ... Carè, Di Sanzo, Porta e Ricciardi alla), cui va il nostro ...Roma, 29 dic. (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato la legge di bilancio con 200 sì. I voti contrari sono stati 112 e 3 gli astenuti.Roma, 29 dic - Nulla da fare sui cosiddetti impatriati, né sulla tassazione degli immobili all'estero di chi risiede in Italia; punto centrato, invece, sui contrattisti Maeci. Federica Onori, deputata ...