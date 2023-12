Manovra | auguri ' bipartisan' in Transatlantico | abbraccio Conte-Schlein

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Scambi didi Buon Anno in, dopo il via libera dellaa Montecitorio. Chi saluta veloce e corre a prendere il trolley pronto alla partenza, chi si intrattiene con i colleghi per un saluto. Antonio Tajani e Paolo Barelli escono dall'aula dal lato dei banchi del centrosinistra e salutano i colleghi delle opposizioni. Arriva anche il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti. Scambio dianche tra la segretaria del Pd, Elly, e il leader M5S, Giuseppe, che si intrattengono indavanti ai cronisti e si salutano con un "ci sentiamo". I lavori dell'aula riprenderanno martedì 9 gennaio alle 11.

