Manovra all’esame della Camera | oggi il voto finale

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il testo è arrivato blindato a Montecitorio. In corso le dichiarazioni didei gruppi. Ildefinitivo sul provvedimento è previsto verso le 19

Le vacanze di Natale per il ministro Giorgetti si sono concluse e l’incubo è ricominciato. Le dichiarazioni di venerdì scorso riguardanti la mancata ... (ildifforme)

Il voto definitivo sul provvedimento è previsto verso le 19 Sono in corso i lavori della Camera, con l'in Aula degli emendamenti dell'opposizione alla(destinati a essere tutti bocciati ...... lamentano le opposizioni durante l'dellain aula ... Per il governo interviene in aula - durante l'degli ordini ... sottosegretario'Economia e le finanze. Iscriviti alla ...