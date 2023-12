Manovra 2024 | ripresa discussione alla Camera | oggi il voto finale

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Laverso il traguardo. Sono ripresi verso le 9 di, 29 dicembre 2023, i lavori dell’aula dellacon l’esame degli ordini del giorno e lasulla legge di bilancio. Alle 17 sono previste le dichiarazioni di, che verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2. L’inizio delle votazioni è previsto per le 19. Intanto ieri è stato raggiunto l’accordo di maggioranza sul Superbonus 110%, ‘salvato’ in extremis con un provvedimento ad hoc varato dal governo. Un risultato che Forza Italia, in particolare, rivendica. “Accordo positivo sul Superbonus. Grazie all’impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per ...