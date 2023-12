Manchester City | ladri in casa di Grealish mentre era in campo contro l’Everton

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Spiacevole sorpresa per Jackdopo il successo del suoper 3-1. L’abitazione del giocatore è stata svaligiataera in: secondo il “Telegraph” nessuno dei familiari che si trovava all’interno dell’abitazione durante il furto è stato aggredito ma sarebbero stati portati via gioielli e orologi per un bottino attorno al milione di euro. SportFace.

Rimani aggiornato sullo stato di forma delle squadre di UEFA Champions League. Contenuti top media Bernardo Silva () esulta dopo aver segnato mercoled contro l'Everton Corpo articolo Le 16 squadre ancora in gara in UEFA Champions League 2023/24 si sfidano per il trofeo più ambito del calcio europeo. ...... "Il club brasiliano sta mettendo pressione sul giocatore, sul suo agente e sulla sua famiglia per valutare quale proposta li convince di più (su di lui non solo Barcellona, ma anche, ...Pochi soldi da investire ma tante trattative. Le squadre si Serie A si preparano per il mercato invernale. La Juve è alla ricerca di ...Il 28enne centrocampista inglese avrebbe scelto i Magpies. Fin qui in stagione Guardiola gli ha concesso appena quattro presenze in Premier League ...