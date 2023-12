Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali | 44enne ai domiciliari dopo aver picchiato la moglie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Questa l’accusa di cui deve rispondere un uomo,di Apice ora raggiunto dalla misura cautelare degli arrestiin forza delle norme recentemente introdotte nel Codice penale contro la violenza di genere. L’uomo, nella nottata appena trascorsa, avrebbe malmenato ladi 36 anni, costringedola a ricorrere alle cure ospedaliere. I sanitari hanno emesso prognosi di 5 giorni per la guarigione. La vittima avrebbe subito violenze anche in passato, ma questa notte a seguito del ricovero sono scattate le conseguenze per il presunto persecutore. Sono infatti intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno proceduto ad applicare per l’uomo le misure ...

