Malore a Cortina per il politologo Vittorio Emanuele Parsi Operato d’urgenza al cuore | è gravissimo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023)improvviso aper il: professore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacrodi Milano, dove insegna anche «Studi strategici»., 62 anni, avrebbe accusato un problema di tipo cardiovascolare: è stato ricoveratoin terapia intensiva all’ospedale di Treviso e attualmente è in prognosi riservata. Nato a Torino nel 1961, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacronel 1986. Ha insegnato in diverse università in Cambogia, Kazakistan, Russia e Libano. Dal 2002 al 2013 è stato professore a contratto all’Università della Svizzera italiana, ...