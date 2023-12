Malore a Cortina | Parsi in terapia intensiva | le condizioni del prof estremamente gravi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ore di angoscia per Vittorio Emanuele, colpito dad'Ampezzo. Il politologoessore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche "Studi strategici" è stato ricoverato d'urgenza in" inall'ospedale di Treviso dopo aver accusato un problema di tipo cardiovascolare. Ilessore, 62 anni, è volto noto anche in tv dov'è spesso ospite e commentatore a La7. Tra i più noti analisti italiani delle questioni geopolitiche in Italia,era aper presentare il suo ultimo libro Madre Patria. Un'idea ...