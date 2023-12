L' ultimo giorno dell’anno cambierà tutto | arrivano pioggia e neve

Can Yaman sul set di Viola come il Mare 2 per l’ ultimo giorno di riprese, il divo turco non vede l’ora di tornare su Canale 5. (comingsoon)

... per gli spagnoli il martedì 13 è undi sfortuna per i viaggi e i matrimoni. Questa credenza ... anche se la superstizione del numero 13 deriva dalla Bibbia e dall'pasto di Gesù che ebbe ...CANCRO: Pur non essendo in vena di follie riuscirete, forse all'istante, a trascorrere delle ...ma forse non tutti sanno che tali indumenti non vanno comprati ma regalati e buttati via il...Inevitabilmente questa situazione ha favorito la diffusione di virus. E molti italiani in questi giorni sono stati alle prese con influenza e Covid. Il coronavirus – come è normale che sia- fa meno ...Appuntamento con il freddo rimandato a data da destinarsi: i primi giorni del 2024 saranno ancora miti con temperature oltre la media del periodo, nonostante un tempo più dinamico. Secondo il sito ...