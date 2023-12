Luis Enrique | «A volte mi adatto ai giocatori | altre si adattano loro perché ho più esperienza e so come deve giocare la squadra»

(Di venerdì 29 dicembre 2023), allenatore del Psg, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai canali ufficiali del club. L’allenatore del Paris ha parlato del processo di crescita che sta costruendo in questae fa il punto sulla prima metà della stagione. «Da quando sono arrivato ci sono state tante novità. Le prime settimane sono state intense, con un pre-campionato che si è interrotto per alcuni, altri sono arrivati ??più tardi. Ma devo dire che fin dall’inizio è stato tutto positivo, isono stati molto disponibili e tutti nella società hanno contribuito a far sì che tutto andasse liscio». Secondoin unaesserci il giusto mix. Da un lato l’allenatorecapire che tipo di ...

... lasciando partire molte stelle (da Messi a Neymar e Sergio Ramos) per iniziare un nuovo corso tecnico sotto la guida dicon Kylian Mbappé punta di diamante della squadra (ma in scadenza ...PSG, CARLOS SOLER SEMPRE PIÙ VICINO ALL'ADDIO Soler è finito ai margini del progetto di. In questa stagione, lo spagnolo ha fatto registrare 13 presenze da subentrato in campionato e un ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.La stella francese ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Da Madrid non arrivano segnali, così Kylian guarda alla Premier ...