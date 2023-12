Lotteria | vince quattro milioni di euro | chi è il fortunato e cosa ha fatto subito dopo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Social.die poi confessaha. Scopriamo chi è ile come ha speso il montepremi.Leggi anche: Meteo di fine anno: arriva la pessima notizia per chi vive in queste regioni Leggi anche: “La vita in diretta”, Chiara Ferragni al centro del mirino: l’intervento di Matano Tesco delivery driver Jonny Johnston (45) and his partner Christina Williams (46) celebrate £3.8m lotto win pic.twitter.com/Il60ULGv42— Brett Campbell (@WbeeCampbell) December 28, 2023diLa storia delrino inglese ha ...

VinciCasa Stasera si gioca un nuovo appuntamento con i numeri dellain cui sicasa. Per tentare la fortuna in uno dei numerosi punti vendita situati su tutto il territorio nazionale, si deve compilare la schedina dedicata. Prendere parte all'estrazione ...Ogni mercoledì, lamette in palio l'intero montepremi raccolto in base alle giocate. Siamo giunti alla duecentocinquantaduesima estrazione del SiVinceTutto (o SiTutto), lo speciale ...Appuntamento giovedì 28 dicembre con la lotteria degli scontrini per l’ultima estrazione settimanale dell’anno: partecipano tutte e tutti coloro che hanno mostrato il codice agli esercenti per gli acq ...Un lavoratore dell’aeroporto di San Francisco vince 20 milioni al Gratta e Vinci durante la pausa pranzo. Gioia e incredulità per lui e sua moglie ...