L’oroscopo del weekend di Capodanno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non appena l’orologio segna la mezzanotte del 1° gennaio, tutti noi diventiamo persone nuove, o almeno pensiamo di esserlo. Ma prima che quei fastidiosi propositi diventino effettivi, ci lasciamo andare al NYE. Il 31 dicembre possono succedere molte cose, sia che si organizzi una piccola festa a casa sia che si guardi il ballo in

Se siete assidui frequentatori dell'oroscopo di GQ saprete sicuramente che è un oroscopo un po' sui generis: è un po' come quelle chiacchiere da bar ... (gqitalia)

Siamo arrivati anche alla fine di dicembre e come ogni anno ecco puntualissimo l’oroscopo di Branko (qui per leggere quello del 2023). Il famoso ... (biccy)

Nel 2024 , tra una serie di eclissi caotiche e le consuete retrogradazioni, ogni segno zodiacale ha la possibilità di trasformare i sogni in realtà ... (periodicodaily)

30 dicembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere30 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, ...di gennaio 2024 per il segno della Vergine: amore, ... Salute: la salute sarà al centromese di gennaio 2024. Dopo il ...