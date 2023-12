«Long flu» | Covid e influenza | il dicembre nero degli ospedali italiani

(Di venerdì 29 dicembre 2023)sotto stress in tutta Italia. Colpa del picco die delle sindromi parali, che nell’ultima settimana hanno interessato circa un milione di. «Il picco epidemico dell’era atteso in questi giorni. Ma come spesso accade, proprio in occasione dello scambio di auguri, ci può essere una ripresa dell’ascesa della curva dei casi. Tra qualche giorno, con i dati sul periodo, capiremo se siamo arrivati davvero all’apice e comincia la discesa oppure se la curva torna a risalire per l’effetto feste», ha spiegato a Repubblica Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionaleOrdini dei medici. Ma anche il-19 gioca un ruolo di primo piano, benché gli ultimi dati registrano un lieve calo dei ricoveri ...

La "" Non solo ilCovid. Gli italiani devono fare i conti anche con la cosiddetta "". A spiegarlo all' AdnKronos è Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano.Sono i sintomi della, l'influenza che sembra non passare dopo la classica settimana di 'passione' e che può trascinarsi 'anche per 3 - 4 settimane'. Un periodo in cui un altro rischio sono '...Oltre al Covid-19, gli italiani devono fare i conti anche con la "Long Flu", una nuova influenza che, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università Statale di Milano, può protrarsi per 3-4 ...La Long Flu è una sindrome post-virale caratterizzata da un insieme di disturbi che possono persistere per quattro settimane o più dopo ...