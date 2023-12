Lo chef stellato Aurélien Largeau e le accuse di violenze al collega | «Legato a una sedia | lo ha lasciato nudo per ore…»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A Biarritz, nel sud-ovest della Francia, unoè stato licenziato dopo quello che la stampa d’oltralpe ha definito un episodio di «umiliante nonnismo» nei confronti di un assistente di cucina. Il cuoco in questione è, 31 anni, che lavorava in un hotel di lusso del gruppo Hyatt. L’azienda ha parlato di «incidente preoccupante», mentre la procura della città, che al momento non ha ricevuto alcuna denuncia, ha annunciato di aver aperto un’indagine preliminare per violenza sessuale e. Stando alla ricostruzione del quotidiano locale Sud Ouest, il licenziamento diè avvenuto il 21 dicembre scorso. Logestiva il ristorante gourmet dell’Hôtel du Palais (a cinque stelle) dal 2020 e vanta una stella nella Guida Michelin dello ...

