Lo Chef Salvatore Frequente e la cucina del Carlton Hotel Saint Moritz 

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Le imponenti foreste dell'Engadina entrano nelsotto forma di un nuovo concetto di ristorante. Losicilianoe il suo team si prendono cura delle esigenze culinarie degli ospiti trovando ispirazione nella natura dell'Engadina per le loro nuove creazioni. Il concetto è supportato dagli arredi eleganti dell'interior designer ticinese Carlo Rampazzi, che punta anche su materiali naturali e luce calda. Loci parla di come è cambiato il menù natalizio negli anni. Quale è stato il menu che avete preparato quest'anno per i vostri ospiti al ristorante delMoritz? Abbiamo avuto un menù ricco e colorato: come antipasto salmone Svizzero, seguito da ...