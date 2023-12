LIVE – Slalom femminile Lienz 2023 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ile latestuale lodi, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone torna in pista all’indomani del secondo posto conquistato in gigante. Insieme a lei saranno della gara altre sette azzurre: Lara Della Mea, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola e Vera Tschurtschenthaler. Le grandi favorite sono la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova, che occupano le prime due posizioni della classifica generale. Appaiono meritevoli di attenzione anche la tedesca Lena Duerr, la croata Leona Popovic, la svedese Sara Hector, la canadese Ali Nullmeyer e la svizzera Michelle Gisin. Il gruppo tricolore vuole proseguire sulla scia positiva dei buonissimi piazzamenti ottenuti nel ...

