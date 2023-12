LIVE Sci alpino | SuperG Bormio 2023 in DIRETTA | possibile grave infortunio per Innerhofer Odermatt imbattibile

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.57 Danklmaier è vicino alle prime dieci dopo San Pietro. 12.56 Arnaus Boisset è 20° ad oltre tre secondi di ritardo dal compagno di squadra (+3.07). 12.55 Porta a termine una gara senza particolare aggressività Gilles Roulin, comprensibile data la lunga attesa e le immagini che anche dalla partenza non mentivano. Lo svizzero si candida però per la zona punti, 17° a 2.64. 12.54 Fatica parecchio nella parte alta l’elvetico, che paga 68 centesimi al primo rilevamento. 12.53 Si prepara Roulin in partenza, gara che riprenderà tra meno di un minuto. 12.52 I pettorali di partenza dei prossimi italiani: 36 Florian Schieder, 44 Nicolò Molteni, 50 Pietro Zazzi, 53 Giovanni Borsotti, 58 Giovanni Franzoni. Sono 59 i ...