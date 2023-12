LIVE Sci alpino | SuperG Bormio 2023 in DIRETTA | Odermatt dà una severa lezione a tutti

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 12.07 Caviezel perde tanto nel finale ed è 8° a 1.92. 12.06 Attenzione allo svizzero Gino Caviezel, paga 0.74 al secondo intermedio ed è in corsa per il podio. 12.05 L’americano Ryan Cochran-Siegle è 11° 2.34. 12.04sarà il primo a vincere per due volte ildi. Francamente non vediamo chi possa non solo batterlo, ma anche solo avvicinarsi. 12.04 I pettorali di partenza dei prossimi italiani: 30 Christof Innerhofer, 36 Florian Schieder, 44 Nicolò Molteni, 50 Pietro Zazzi, 53 Giovanni Borsotti, 58 Giovanni Franzoni. 12.03 Tocca all’americano Ryan Cochran-Siegle. 12.03 Lo svizzero Justin Murisier, nonostante un distacco di 1.76, è quinto. ...