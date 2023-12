LIVE Sci alpino | SuperG Bormio 2023 in DIRETTA | Kilde si mette davanti in attesa di Odermatt

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI LIENZ ALLE 10.00 E ALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL11.52 Settimo a 1.51 Hemetsberger. Bosca è 8° a 2.29. Ora l’austriaco Raphael Haaser. 11.52 Hemetsberger paga 13 centesimi al primo parziale e 1.25 al secondo. 11.51 Recupera 3 decimi nel finale Crawford e chiude sesto a 88 centesimi. Ora avremo tre austriaci uno in fila all’altro. Si parte con Daniel Hemetsberger. 11.50 Crawford poco incisivo oggi, al secondo intermedio è dietro di ben 1.19. 11.48 Grande reazione d’orgoglio per: si porta in testa con 51 centesimi su Meillard. E’ una prova da podio, vedremo se basterà per vincere contro. Attenzione adesso al canadese James Crawford. 11.47 ...