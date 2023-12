LIVE Sci alpino | Slalom Lienz 2023 in DIRETTA | è ancora dominio Shiffrin! Duerr e Gisin sul podio | Della Mea ventunesima

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 14.00. Questa la classifica dellodi: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:48.75 2Lena GER 1:51.09 +2.34 3Michelle SUI 1:51.20 +2.45 4 SWENN LAON Anna SWE 1:51.69 +2.94 5 VLHOVA Petra SVK 1:51.99 +3.24 6 HUBER Katharina AUT 1:52.06 +3.31 7 GALLHUBER Katharina AUT 1:52.18 +3.43 8 LIENSBERGER Katharina AUT 1:52.21 +3.46 9 GOOD Nicole SUI 1:52.22 +3.47 10 TRUPPE Katharina AUT 1:52.24 +3.49 11 NULLMEYER Ali CAN 1:52.26 +3.51 12 HECTOR Sara SWE 1:52.55 +3.80 13 GRITSCH Franziska AUT 1:52.58 +3.83 14 SMART Amelia CAN 1:52.68 +3.93 15 MEILLARD Melanie SUI 1:52.69 +3.94 21MEA Lara ITA 1:53.44 +4.69 13.58. Male l’Italia. ...

... la Fiaccolata dei Maestri diil 30 dicembre e il veglione di Capodanno in Piazza nella notte ... La serata, poi, proseguirà con musica e animazionefino a notte fonda. Al fine di garantire la ...... gara valevole per la Coppa del Mondo dialpino . Si torna a competere sulla mitica pista ... SEGUI LA DIRETTASTART LIST E PETTORALI DI PARTENZA PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO E TAPPE ...C’è e non c’è, è vivo ma non interagisce: Michael Schumacher da dieci anni continua a stare in quella terra di nessuno che sta tra l’essere e il non essere ...Subito soccorso durante il SuperG di Bormio, l'atleta ha cercato di rialzarsi da solo visilmente dolorante ad un ginocchio ...