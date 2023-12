LIVE Sci alpino | Slalom Lienz 2023 in DIRETTA | dominio Shiffrin | delude Vlhova! L’Italia punta su Rossetti e Brignone

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE DI BORMIO DALLE 11.30 10.12: La slovena Slokar esce dopo poche porte, caduta senza conseguenze per lei, dopo un progressivo arretramento del baricentro. Ora Truppe, sul podio a Courchevel 10.11: La fa la differenza la statunitenseche nel finale vola e va al comando con 1?14 di vantaggio sulla compagna di squadra Moltzan. Un film già visto un anno fa a Semmering 10.10: All’intermedioha 24 centesimi di vantaggio 10.09: Meglio nella parte bassa la svedese Moltzan che limita i danni nella seconda parte ed è quarta a 1?07 da Moltzan. Oraper fare la differenza 10.08: All’intermedio Hector ha 95 centesimi di ritardo 10.08: Prova guardinga per la tedesca Duerr che non ...