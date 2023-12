LIVE Napoli-Monza | le formazioni ufficiali | dentro Zerbin | fuori Colpani

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non può più sbagliare il. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita ildi Palladino (attenzionato per la...

Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca live ... (calcionews24)

Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi , tabellino , risultato , moviola e cronaca ... (calcionews24)

LIVE Napoli-Monza , ultima del 2023: probabili formazioni, dove vederla in TV e diretta testuale. Venerdì 29 dicembre si chiude il 2023 di Napoli e ... (napolipiu)

Dopo la sconfitta contro la Roma, torna in campo il Napoli . Al Maradona arriva il Monza di Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano ... (247.libero)

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

LIVE Napoli-Monza , ultima del 2023: probabili Formazioni , dove vederla in TV e diretta testuale. Venerdì 29 dicembre si chiude il 2023 di Napoli e ... (napolipiu)

Nella Fiorentina torna Bonaventura: FIORENTINA - TORINO -- MONZA ATALANTA - 18giornata Atalanta - Lecce HATEBOER : lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Out fino a fine ...FORMAZIONI UFFICIALI- MONZANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. MazzarriMONZA (3 - 4 - ...Il Monza ospiterà il Napoli all’U-Power Stadium, con i padroni di casa di Palladino che potranno contare su un’arma in più. Il Monza ospiterà il Napoli tra le mura amica… Leggi ...Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Torino. FIORENTINA-TORINO FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; ...