LIVE Napoli-Monza | 0-0

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 dicembre 2023), ultima del 2023: probabili formazioni, dove vederla in TV e diretta testuale. Venerdì 29 dicembre si chiude il 2023 dicon la sfida delle 18:30 allo stadio Maradona, valida per la 18esima giornata di Serie A.PRIMO TEMPO Partiti FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.(3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino Dopo un periodo difficile, gli azzurri di Mazzarri affrontano la sorpresadi Palladino, ...