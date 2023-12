LIVE Napoli-Monza 0-0 | Colombo cicca | Kvara perdona

Dopo la sconfitta contro la Roma, torna in campo il. Al Maradona arriva il Monza di Palladino : partita speciale per l'allenatore napoletano di nascita. La squadra di Mazzarri in cerca di una vittoria per rimanere agganciata al treno Champions .Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Monza si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Monza 0 - 0: sintesi e moviola 46 - Inizia il secondo tempo. 45 - ...40' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Inserimento di Anguissa sul cross morbido disegnato da Mario Rui, strepitoso il riflesso di Di Gregorio. Sulla ribattuta ci prova Di Lorenzo, ma la palla termina ...Napoli Monza Tv - Napoli Monza Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La 18a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro il Monza di Palladino ...