LIVE Napoli-Monza 0-0 al 45' | forcing azzurro ma Di Gregorio salva tutto

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Non può più sbagliare il. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita ildi Palladino (attenzionato per la...

Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

LIVE Napoli-Monza , ultima del 2023: probabili formazioni, dove vederla in TV e diretta testuale. Venerdì 29 dicembre si chiude il 2023 di Napoli e ... (napolipiu)

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Sono appena uscite le formazioni iniziali di Napoli e Monza per l’ultima partita dell’anno allo Stadio Diego Armando Maradona Cresce l’attesa per la ... (spazionapoli)

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Al Maradona, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

- Monza: fischio d'inizio ore 18:30. Arbitra Di Bello di Brindisi 18:30: partiti!!!!! Le formazioni ufficiali:(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri. MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Pedro ...Il tabellino di- Monza 0 - 0(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri MONZA (3 - ...Tiene il fortino del Monza alla mezz’ora di gioco al Maradona, con gli azzurri che cercano di rendersi pericolosi, ma gli attacchi sono sempre piuttosto sterili e il varco giusto tarda ad arrivare.PRIMO TEMPO 36' OCCASIONE TORO! Vlasic in mezzo, stop di petto di Zapata e Lazaro la gira all'angolino, grandissima risposta di Terracciano che salva la porta. 35' Nulla di fatto ...