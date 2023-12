LIVE Fiorentina-Torino 0-0 | torna Bonaventura | c'è Beltran Scelta a sorpresa per Juric

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia...

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

Nellatorna Bonaventura- TORINO - NAPOLI - MONZA ATALANTA - 18giornata Atalanta - Lecce HATEBOER : lesione muscolare di primo grado al soleo sinistro. Out fino a fine ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A: Inter 44 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31;30; Roma 28; Napoli 27; Atalanta 26; Lazio e Torino 24; Monza 21; Lecce 20; Genoa e Frosinone 19; Sassuolo ...17.31 - Panchina ridotta per Walter Mazzarri, che per la sfida al Maradona contro i brianzoli, che per via degli infortuni e delle squalifiche avrà a disposizione scelte limitate. Ad accomodarsi ...Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Torino. FIORENTINA-TORINO FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; ...