LIVE Fiorentina-Torino 0-0 | altro miracolo di Terracciano su Lazaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia...

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

Tre punti per irrompere in zona Champions League ed agganciare momentaneamente il Milan; tre punti per dare continuità alla recente striscia... (calciomercato)

Palladino vedi anche Calcio, Ancelotti prolunga il contratto al Real Madrid fino al 2026 Il tabellino di- Torino 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri,...Al Franchi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Torino si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Torino 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Fischio d'inizio. ...PRIMO TEMPO 36' OCCASIONE TORO! Vlasic in mezzo, stop di petto di Zapata e Lazaro la gira all'angolino, grandissima risposta di Terracciano che salva la porta. 35' Nulla di fatto ...PRIMO TEMPO 32' Bellanova, altro cross dal fondo, non può prenderla nessuno ma la recupera dal lato opposto Lazaro. 30' Dalla battuta del corner il Toro mette fuori ma i ...