LIVE Exact Cross Loenhout 2023 in DIRETTA | Van der Poel lanciato verso il sesto successo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Nel terzetto che si gioca il podio ora in ultima posizione c’è Kamp. 15.53 Sono in tre per due posti sul podio ed è un elastico continuo. 15.52 Se le suonano di santa ragione per il podio in una gara bellissima. Vermeeresch non cambia bici, mentre entrano ai box Orts e Kamp. 15.51 Ultimo giro di totale passerella per Van der, mentre dietro di lui l’olandese Kamp prova a rientrare. 15.50 Vermeeresch ha raggiunto lo spagnolo Orts e i due inseguono a 59?, quarta posizione per Kam a 1’04”. Potrebbe ancora rientrare in gioco per il podio l’elvetico Ruegg, quinto a 1’11”, che ha bisogno di un ultimo giro alla Van der. 15.49 Inizia l’ultimo giro per Mathieu Van der! Il fenomeno olandese transita sotto il traguardo di 46’46”, come ieri anche oggi ...

... in 2022, more satellites were launched 2,474 to bethan any other prior year ... Once in place, it may be impossible or near - impossible towithout a digital ID and central bank digital ...... in 2022, more satellites were launched 2,474 to bethan any other prior year ... Once in place, it may be impossible or near - impossible towithout a digital ID and central bank digital ...EXACT CROSS - Penultimo cross dell'anno e la startlist è un po' scarica in vista della gara di sabato a Hulst per la Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel però ...Non si riesce a tirare il fiato un secondo, ogni giorno c'è una nuova emozione e una nuova sfida da vivere per i fuoriclasse della bici su fango e sterrato. Oggi, venerdì 29 dicembre, alle 15.00 scatt ...