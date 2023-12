LIVE Exact Cross Loenhout 2023 in DIRETTA | un allungo e Van der Poel fa il vuoto

(Di venerdì 29 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 E’ una maschera di fango l’olandese, che continua imperterrito nella sua azione e vola verso la sesta vittoria stagionale in ciclo. 15.32 Inizia ora la gara per i due gradini del podio dietro al classe 1995. Van derè andato via senza neanche dare l’impressione di faticare, ma solo mettendo la propria velocità di crociera. 15.31 Metà gara, terzo giro dei sei previsti portato a termina. Van dercompleta la tornata in 9’082 per un totale di 28?09. Seconda posizione per Orts, che paga già 14? dall’olandese in meno di metà giro. 15.30 MAMMA MIA VAN DER! In trenta secondi il belga ha fatto il! IMPRESSIONANTE SUL LAVATOIO, VA IL DOPPIO DEGLI ALTRI! 15.29 Sono già in tanti a fare le spese del forcing ...

... in 2022, more satellites were launched 2,474 to bethan any other prior year ... Once in place, it may be impossible or near - impossible towithout a digital ID and central bank digital ...... in 2022, more satellites were launched 2,474 to bethan any other prior year ... Once in place, it may be impossible or near - impossible towithout a digital ID and central bank digital ...EXACT CROSS - Penultimo cross dell'anno e la startlist è un po' scarica in vista della gara di sabato a Hulst per la Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel però ...Non si riesce a tirare il fiato un secondo, ogni giorno c'è una nuova emozione e una nuova sfida da vivere per i fuoriclasse della bici su fango e sterrato. Oggi, venerdì 29 dicembre, alle 15.00 scatt ...