Lite violenta fuori Latina | quattro uomini feriti da arma da taglio

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Furiosafinisce nel sangue a: coppia accoltelladurante la movida a Santi Cosma e Damiano. Una, avvenuta durante le festività natalizie nel Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di, ha portato a lesioni dadaperprovenienti dal frusinate. I Carabinieri della locale stazione, intervenuti prontamente, hanno deferito in stato di libertà un uomo egiziano classe 1996 e una donna italiana classe 1994, entrambi residenti nel comune di San Cosma e Damiano, per il reato di lesioni aggravate in concorso. La furiosain provincia diL’alterco si è verificato durante la notte del 23 ...