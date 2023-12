L’Italia odia le donne e i 2023 l’ha ampiamente dimostrato

Leggi su donnapop

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilsta per concludersi ed è tempo di fare un bilancio, tirare una linea e sommare i fatti politici, di cronaca, di spettacolo che hanno come comune denominatore la donna. Il risultato, ve lo anticipo, non vi piacerà. Anzi, mi auguro che non vi piaccia, perché quello che sta succedendo in Italia è sintomatico...