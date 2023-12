LINA GALORE È LA VINCITRICE DELLA TERZA EDIZIONE DI DRAG RACE ITALIA

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 dicembre 2023)è un nome d’arte. Guarda al cinema, ad Eduardo De Filippo e all’amore. «», come la Sastri di Natale in casa Cupiello. «», come l’ex fidanzato ha scelto di battezzare la propria versione. «Mi sono preso il suo cognome, come accade in ogni famiglia», ha spiegato Giovanni Montuori, la cui vita d’arte è cominciata per caso, nelle ore che precedono l’arrivo ad una festa. Era Halloween, il tema Sanremo. Montuori, insieme al compagno di allora, ha deciso di travestirsi. «Così, un po’ per gioco, lui da Jo Squillo e io da Sabrina Salerno. Una svolta». Nel giro di un anno, il gioco ha lasciato spazio ad una realtà fatta di studio e applicazione. Montuori, consulente di comunicazione, ha cominciato a costruire la sua, ...