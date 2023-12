Lina Galore conquista il titolo di “Italia’s Next Drag Superstar”

... la cantante e presentatrice ha incoraggiato le quattro rimaste in gara ossia Silvana della Magliana, La Sheeva,e Melissa Bianchini . Nell'emozione del momento ha ricordato quando voleva ...Lunedì 4 "Drag me up: The Show" all'Off/Off Theatre Lunedì 4 dicembre alle 21 nell'ambito del festival "Drag me up: The show #1" con, La Trave nell'okkio e Morgana Cosmica , special ...Milano, 29 dic. (askanews) – Lina Galore è la vincitrice ufficiale di Drag Race Italia. La nuova “Italia’s Next Drag Superstar” è stata premiata durante il Gran Finale della terza stagione del program ...Svelata la vincitrice di Drag Race Italia 3, terza edizione del talent show dedicato alle drag queen italiane, su Paramount+ ...