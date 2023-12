Limatola | Fuschini in visita al gruppo di minoranza Marotta | “Un incontro proficuo per il territorio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutomattutino per mettere in piedi strategie e per trovare nuove idee utili per la crescita del. L’arrivo di Vincenzo, consigliere provinciale in quota Forza Italia, ha avuto questo intento. L’con i rappresentanti del partito aè avvenuto di fronte la sede delazzurro, alla presenza di Massimiliano, Giuseppe Alois, Giuseppe Di Piro e Diana, esponenti dellalimatolese. “Uncordiale – ha commentato il capoall’opposizione – con l’idea di gettare le basi per nuove iniziative che possono fare il bene del. Sono importanti questi confronti e devo dire che, in ...