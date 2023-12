LG lancia gli smart monitor 4K MyView | a bordo il sistema operativo webOS dei TV

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sono pensati per lo streaming e per accedere a programmi di produttività online. Hanno una porta USB-C per caricare dispositivi esterni e c’è anche la webcam separabile dal telaio....

Andrea Giambruno torna. E lo fa cercando di stare in prima linea: il giornalista chiede infatti ai vertici Mediaset un rientro in tv da ... (tpi)

Dopo la Saslong è tempo per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino di fare visita ad un altro tempio della velocità come la Stelvio di Bormio . Si ... (oasport)

I programmi per Capodanno potrebbero saltare per via delle sempre più vaste infezioni da Covid , che sta ormai imperando con le due varianti ... (thesocialpost)

Consumare in maniera eccessiva i noodles istantanei può rivelarsi pericoloso per la salute. l’allarme viene lanciato da una inchiesta del Guardian, ... (ilfattoquotidiano)

Il vice segretario generale delle Nazioni Unite perAffari umanitari, Martin Griffiths,un appello per un aumento 'urgente' degli aiuti destinati alla popolazione di Gaza a fronte di un nuovo 'esodo di massa' verso il valico di Rafah: '...Ma ovviamente le attenzioni di tuttiappassionati italiani saranno concentrate sulle nuove Fiat Panda, Alfa Romeo Milano eYpsilon , auto alla portata di tutti che potrebbero rappresentare ...Lancia un petardo e colpisce un amico che rimane gravemente ... a seguito dell'esplosione di alcuni petardi avvenuta la sera del 27 dicembre scorso che gli sarebbero stati venduti da una donna.Il 2023 sta per salutare e tra poche ore sarà finalmente 2024. Il prossimo anno sarà davvero scoppiettante per il gruppo Stellantis che ha in serbo ...