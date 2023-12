L' ex ostaggio liberato | ' A Gaza sono tutti terroristi'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In un'intervista sul Canale 12 della tv israeliana, la 21enne franco - israeliana Mia Schem, rilasciata il 30 novembre da Hamas, racconta la prigionia a: "È importante per me rivelare la verità ...

In un'intervista sul Canale 12 della tv israeliana, la 21enne franco - israeliana Mia Schem, rilasciata il 30 novembre da Hamas, racconta la prigionia a Gaza : "È importante per me rivelare la verità ...Prende corpo infatti l'ipotesi di un possibile patto, fuori dai canali ufficiali, per il rilascio di 10 detenuti palestinesi per ogniisraelianoda Gaza. Resta il nodo relativo ai ...Il gip scarcera il 28enne senza applicare misure, sarà processato per direttissima a gennaio. Ubriaco, ha picchiato i carabinieri. La società reggiana dei ‘Diavoli’: "Fiducia nella giustizia".Prende corpo infatti l'ipotesi di un possibile patto, fuori dai canali ufficiali, per il rilascio di 10 detenuti palestinesi per ogni ostaggio israeliano liberato da Gaza. Resta il nodo relativo ai ...