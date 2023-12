L’Europa per la scuola | una scuola per l’Europa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) BergamoScienza da più di vent’anni ha portato a Bergamo un’idea forte e chiara: la cultura tecnico-scientifica deve essere semplicemente parte fondamentale nella formazione delle persone , in particolare dei giovani. Questo si ottiene con un coinvolgimento attivo e partecipato di studenti e docenti, ma anche delle famiglie e in genere del contesto sociale. Quindi un festival nei luoghi della città, incontrando ricercatori, scienziati, premi Nobel e con laboratori didattici che ci siamo sempre chiesti perché nelle nostre scuole si fa così fatica ad ottenere. L’entusiasmo dei professori ha dato vita con relativamente pochi fondi economici ad esperienze interessanti e i ragazzi si sono trasformati in attori, preparando le attività, facendo i volontari e anche i “ciceroni” delle mostre . Alla base di quella iniziativa bergamasca c’è la convinzione che il metodo scientifico sia necessario ...