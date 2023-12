Leporano | la carcassa del capodoglio sarà inabissata al largo Verosimilmente letale la ferita per l' impatto con un' elica

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dopo l’esame necroscopico svolto ieri si è posto il problema dello smaltimento. Ilmorto e trasportato dalla corrente a riva di Baia d’Argento, territorio di, è praticamente impossibile da sezionare per effettuare, ai sensi di legge, lo smaltimento degli scarti di origine animale (Soa) se non dietro onerosissimo pagamento a carico del Comune. Così i funzionari ed i veterinari Asl Taranto hanno optato per una soluzione che è anche rispettosa del ciclo ambientale: il, circa dieci metri di lunghezza per otto tonnellate di peso, verrà inabissato al, ad una profondità di un’ottantina di metri per non correre il rischio di finire nelle reti di pesca a strascico. La Guardia costiera è al lavoro per individuare la zona di mare, nel golfo di Taranto, per procedere al trasporto della ...