Legge sulla caccia | Lollobrigida fa ritirare la proposta di revisione di Fratelli d’Italia | “Mai concordata col governo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Per ora lanon si tocca. A sorpresa lo ha deciso il ministro (tore) all’Agricoltura, ed esponente di spicco di, Francesco, che ha chiesto al suo partito diladi modifica della 157/92. In particolare al senatore Bartolomeo Amidei, primo firmatario dell’iniziativa depositata a Palazzo Madama lo scorso 28 giugno. Le polemiche nate in questi giorni – il sottosegretario Patrizio La Pietra aveva promesso che il ddl sarebbe stato incardinato in Commissione – hanno spintoa fermare l’assalto alla norma che regola il prelievo venatorio e che tutela la fauna selvatica (proprietà indisponibile dello Stato, cioè di tutti i cittadini): “Non è ...

Vita breve per la proposta di caccia del senatore di Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei. Il testo, che riduceva le restrizioni al settore con un allungamento degli orari in cui poter praticare l'attività e la