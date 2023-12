Lecce | D'Aversa | 'Molte assenze ma niente alibi Dorgu ala? Possibile'

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il tecnico delRoberto D'ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atnta: "Ci saranno as...

Inter-Lecce domani alle 18 non vedrà D’Aversa in panchina: l’allenatore ospite è squalificato a seguito dell’ammonizione sotto diffida col ... (inter-news)

L’Inter ospiterà il Lecce questo pomeriggio a San Siro. Roberto D’Aversa non dovrebbe cambiare in vista della gara odierna, la probabile formazione ... (inter-news)

Inter-Lecce è in programma questa sera alle 18. D’Aversa, per la sfida di San Siro, ha un solo dubbio di formazione : le ultime da Sky ... (inter-news)

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. Allenatore: D'. Cagliari - Empoli CAGLIARI (4 - 3 - 1 - 2): Scuffet; ...I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna con ildi Roberto D', cercano continuità e, soprattutto, l'ipoteca sul titolo di campioni d'inverno che potrebbe arrivare proprio con tre punti ..."Ci saranno assenze ma non voglio creare alibi. Assenze vogliono dire opportunità per altri ragazzi. C'è sempre qualcuno che si ...Emergenza sia in difesa che in attacco per i giallorossi che a Bergamo non avranno gli squalificati Pongracic e Banda e gli indisponibili Almqvist, Dermaku e l'ex Bologna.