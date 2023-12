Le super-car elettriche di Aehra nasceranno in Abruzzo Investimento da 540 milioni di euro

Supermercati aperti il 31 dicembre in occasione di San Silvestro con orari speciali. Dopo gli orari della Vigilia di Natale, ecco una veloce ... (ilnotiziario)

Petal Maps and Tawasal SuperApp Join Forces for a forward thinking maps service - setting the foundation for Building a Global In-Car Solution Ecosystem

DUBAI, UAE, Dec. 29, 2023 /PRNewswire/ -- On December 26th, Petal maps, Huawei's navigation system, signed a memorandum of Understanding (MOU) with ... (sbircialanotizia)