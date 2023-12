Le stratificazioni emozionali di Ingrid Mária Gábor | quando l’Espressionismo Astratto diviene racconto di luoghi immaginari

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La tendenza all’evasione dalla realtà, l’esigenza di rifugiarsi in mondio in rappresentazioni fantasiose di paesaggi osservati nella realtà, appartiene da sempre all’animo sensibile degli artisti, anche in quelle fasi della storia dell’arte in cui a predominare doveva essere l’attinenza totale a tutto ciò che fosse visibile con gli occhi. Il mondo del sogno, della dimensione fiabesca o irrealecosì anche nei tempi contemporanei, il mezzo per lasciar fluire sulla tela quelle sensazioni che solo attraverso l’elevazione dalla contingenza e la fuga versofantastici possono manifestarsi liberamente svelando la natura dell’autore dell’opera. L’artista di cui vi racconterò oggi, pur scegliendo uno stile decisamente informale, riesce a infondere nell’osservatore la sensazione di essere trasportato nelle atmosfere ...