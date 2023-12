Le previsioni meteo per il 30 e 31 dicembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli per lo più nuvolosi per nubi anche basse. Temperature comprese tra +8°C e +13°C. Domenica. Molte nuvole in transito al mattino, a tratti anche basse e compatte, ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera ancora cieli nuvolosi con possibilità di deboli piogge sparse. Temperature comprese tra +10°C e +16°C. Lazio Sabato. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con molte nuvole in transito, a tratti anche basse e compatte. Poche variazioni in serata e nottata con deboli piogge possibili sui settori costieri. Domenica. Molte nuvole al mattino su tutta la regione anche basse e compatte, ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con ...