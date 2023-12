Le migliori serie TV del 2023 | le classifiche della nostra redazione!

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilè stato segnato dall’arrivo sui nostri schermi di un gran numero di splendideTV, da quelle HBO – come The Last of US e Succession – a quelle prodotte fa Netfilx, come La cadutaCasa degli Usher, o Prime Video, con Gen V . Insomma, ilè stato un anno in cui i prodotti televisivi, a dispetto dello sciopero di attori e degli sceneggiatori, ci hanno regalato moltissime ore di emozionante intrattenimento. Arrivati dunque alla fine dell’anno abbiamo deciso di tirare le somme di quanto abbiamo visto nel corso di questi 12 mesi, chiedendo ai redattori di Cinematv.it quali sono stati i loro titoli del cuore: ognuno di loro ha stilato una Top 10 dei loro best of, includendo opere chiacchieratissime e altre meno conosciute, ma che comunque gli sono rimaste impresse più di tante ...