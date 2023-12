“Le macchinette del caffè sono un concentrato di batteri | soprattutto quelle degli ospedali” | il nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In ospedale, potrebbe bastare prendere unal distributore automatico per rischiare contagi anche pericolosi? Se l’è chiesto un team di ricercatori tedeschi, che ha sottoposto a tampone (ebbene sì!) alcune. Risultato? Tirate un sospiro di sollievo, per ora ilè garantito! Lo, pubblicato sul numero di Natale del British Medical Journal, ha un tono un po’ scherzoso, come si conviene a un giorno di festa, ma è del tutto serio nella metodologia e nelle finalità. Il punto di partenza è il presupposto che l’ospedale, luogo infetto per antonomasia pur essendo curatissimo dal punto di vista igienico, mantiene delle aree chepotenziali fonti di contagi,che vengono toccate di frequente a mani nude come le ringhiere e i piani ...