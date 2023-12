LBA | colpo Virtus Bologna | Lomasz è la nuova guardia per Banchi

Basket 2023 - 2024 Serie A Squadra Virtus Bologna La Virtus Pallacanestro Bologna S.p. A. comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2024 con l'atleta Rihards Lomazs.... Pauly, origini haitiane e una passione per la cucina, ha preso le misure alla. . SIMONE ... Nella Virtus che qualchelo sta perdendo sul suolo nazionale, il centro che dovrebbe (nelle ...Il nuovo atleta della Segafredo ha iniziato questa stagione in Turchia, al Merkezefendi, con 15.7 punti di media ...Il giorno dopo il colpo alla Stark Arena di Belgrado, si attende l'ufficialità della firma di Rihards Lomazs in casa Virtus Segafredo Bologna. Secondo quanto riportato da ...