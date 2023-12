Lazio | un 2023 da 18 clean sheet | l’ultimo ostacolo dell’anno è un Frosinone in emergenza

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Una due facce da chiudere col sorriso. Ladi Maurizio Sarri ha un solo risultato a disposizione ed è la vittoria nella partita contro ilall’Olimpico, in occasione della diciottesima giornata di Serie A. Nella seconda metà della stagione scorsa la squadra biancoceleste fece benissimo in campionato e malissimo in Europa. Quest’annata invece è iniziata nel modo opposto: i biancocelesti sono noni in Serie A, ma si sono qualificati agli ottavi di finale di Champions League. La costante riguarda i. La squadra di Sarri ne ha ottenuti 18 nelin Serie A (5 nella stagione in corso) e considerando gli interi anni solari, solamente nel 1999 (19) e nel 1989 (21) ha fatto meglio nella competizione (prendendo in considerazione il girone unico). Di fronte però ...

Lazio-Frosinone è quasi un derby, dal punto di vista geografico: va in scena venerdì 29 dicembre alle ore 20:45 per la giornata 18 della Serie A. La Lazio domani scenderà in campo all'Olimpico per affrontare il Frosinone, l'ultima sfida del 2023 per la squadra di Sarri.