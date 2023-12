Lazio-Frosinone | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di venerdì 29 dicembre 2023) All’Olimpico, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 traAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0:Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine partita0-0:In attesa delle formazioni ufficiali

Torna in scena questa sera ( Venerdì 29 Dicembre 2023 ) allo stadio Olimpico la diciottesima giornata di Serie A, ultima di questo 2023. Una delle partite tanto attese quella di, per entrambe le formazioni sebbene perseguano obiettivi diversi. I padroni di casa vogliono tornare in corsa per la Champions anche se l'avvio della stagione in serie A sia stato ... Poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Frosinone. Biancocelesti chiamati a vincere per dare continuità al successo in trasferta a Empoli. A supportare la squadra di Sarri ci sarà ... Verso la Lazio, la probabile formazione del Frosinone, avversaria dei biancocelesti nel match delle 20:45